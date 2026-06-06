La programación se desarrollará todos los fines de semana hasta el 5 de septiembre, con música en directo y baile al aire libre

El Ayuntamiento de Salamanca pondrá en marcha el próximo 14 de junio una nueva edición de los Bailes de Verano para personas mayores, una de las actividades más populares de la programación estival municipal.

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La iniciativa se celebrará en el parque de los Jesuitas y contará con un total de 24 sesiones que tendrán lugar todos los sábados y domingos hasta el 5 de septiembre, en horario de 20:00 a 22:30 horas.

El programa combina música en directo y baile al aire libre con el objetivo de promover la actividad física y favorecer las relaciones sociales entre las personas mayores.

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