Dos conductores protagonizan una fuerte discusión con puñetazos en plena calle tras un golpe entre ambos vehículos

Dos conductores han protagonizado durante el mediodía de este viernes 26 de junio una fuerte discusión en plena vía pública con puñetazos incluidos tras un golpe entre los vehículos que, presuntamente, manejaban cada uno de ellos.

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Testigos presenciales de la pelea afirman que los dos vehículos iban en la misma dirección cuando se produjo la colisión entre ambos. Desconociendo los motivos, los conductores se bajaron de los coches y comenzaron a discutir llegando a las manos para después abandonar el lugar en el que tan solo han quedado restos materiales del siniestro ocurrido.