Un coche sufre una salida vía en Peñarandilla y se cobra una mujer herida

Segundo accidente de tráfico con apenas 10 minutos de diferencia durante la tarde de este jueves en la provincia de Salamanca.

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Si bien el primero tenía lugar en Ciudad Rodrigo a las 18:20 horas, el segundo ha ocurrido a las 18:35 en Peñarandilla.

Este último accidente se trata de una salida de vía ocurrido en el camino de asfaltado de acceso desde San Vicente y desde el río Almar, a un kilómetro Peñarandilla.

Producto del suceso, una mujer de 40 años ha resultado herida aunque se encuentra consciente y, apuntan fuentes oficiales, ha logrado salir del vehículo.