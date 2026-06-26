Un jabalí causa un accidente de tráfico con una moto implicada en la carretera de Valverdón

Un jabalí ha sido el causante de un accidente de tráfico ocurrido a última hora de la noche de este jueves 25 de junio en la carretera de Valverdón.

El Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León recibió un aviso a las 23:50 horas por la colisión de una moto en el kilómetro 8 de la SA-300. De inmediato, se movilizó a Sacyl y a la Guardia Civil de Tráfico que comprobó en el lugar del siniestro que había sido provocado por un jabalí que se cruzó en la vía cuando justo circulaba por ese tramo la motocicleta.