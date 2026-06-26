Condenado a 2 años de prisión tras ser sorprendido con 21 dosis de cocaína preparadas para la venta en Salamanca

J.M.J.J., quien ya contaba a sus espaldas con más condenas por tráfico de drogas, ha sido, nuevamente, condenado a dos años de prisión por otro delito contra la salud pública en la misma modalidad.

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Según recoge el fallo judicial, los hechos ocurrieron el 17 de julio, sobre las 14:00 horas, cuando agentes de la Policía Nacional desarrollaban un operativo de control contra el consumo y el tráfico de sustancias estupefacientes en la calle Navalmoral de la Mata.

Durante el dispositivo, los policías observaron la presencia de J.M.J.J., quien, al percatarse de la actuación policial, emprendió la huida. No obstante, finalmente fue interceptado por los agentes.

Tras practicarle un registro, los funcionarios localizaron en el bolsillo izquierdo de su pantalón un total de 21 bolsitas que contenían una sustancia que, una vez analizada, resultó ser 9,25 gramos de cocaína con una pureza del 55,72 %. La sentencia considera acreditado que la droga estaba destinada a su distribución a terceras personas.

El valor de la sustancia intervenida asciende a 653,47 euros en venta al por menor por gramos y a 1.605,87 euros en caso de su comercialización en dosis.

Como autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, J.M.J.J ha aceptado una pena de dos años de prisión.

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