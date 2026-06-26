Sacyl ha tenido que prestar atención médica a un hombre de unos 60 años

Sobre las dos de la tarde de este viernes 26 de junio, dos vehículos han colisionado mientras circulaban por la N-630, en Guijuelo.

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Sacyl ha tenido que presentar atención sanitaria a un hombre de unos 60 años que, según la información aportada por el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León se quejaba de un fuerte dolor en la zona del costado.