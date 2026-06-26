Sobre las dos de la tarde de este viernes 26 de junio, dos vehículos han colisionado mientras circulaban por la N-630, en Guijuelo.
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Sacyl ha tenido que presentar atención sanitaria a un hombre de unos 60 años que, según la información aportada por el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León se quejaba de un fuerte dolor en la zona del costado.
El accidente tuvo lugar concretamente en el punto kilométrico 301 de esta carretera nacional hasta donse de desplazasron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y también de la Policía Local de Guijuelo.