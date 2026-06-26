Roban 3.300 euros a una mujer tras ser víctima del “método de la siembra” en un parking de Salamanca

Una pensionista salmantina ha denunciado ante las autoridades haber sido víctima de un robo mediante el conocido como “método de la siembra”, una modalidad de hurto cada vez más utilizada por delincuentes para distraer a sus víctimas y sustraer sus pertenencias sin que apenas se den cuenta de lo ocurrido.

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Los hechos, tal y como ha podido saber este medio, ocurrieron este pasado jueves en el aparcamiento interior de un conocido supermercado ubicado en la zona de Salas Bajas, después de que la mujer realizara la compra tanto en este establecimiento como en otro cercano.

Así pues, la mujer descendió al aparcamiento y guardó la compra en el maletero de su vehículo mientras llevaba el bolso colgado del hombro. Después devolvió el carro de la compra a su lugar y, cuando se disponía a entrar en el coche, escuchó el sonido de varias monedas cayendo al suelo.

Pensando que podían ser suyas hizo lo propio y se agachó para recogerlas. Como el bolso le dificultaba el movimiento, lo dejó unos segundos sobre el asiento del conductor. Fue suficiente. Cuando volvió a incorporarse, el bolso había desaparecido.

La víctima pidió ayuda en el aparcamiento y buscó sin éxito a alguna persona que hubiera presenciado lo ocurrido. Poco después avisó a la Policía Nacional y presentó la correspondiente denuncia.

En el bolso se encontraban las llaves de su domicilio y del vehículo, el DNI, el carnet de conducir, la tarjeta sanitaria, el monedero con dinero en efectivo y varias tarjetas bancarias.

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El perjuicio económico no terminó ahí. Al acudir al banco para bloquear las tarjetas comprobaron que ya se habían realizado cargos por valor de 3.300 euros.

Además de la pérdida del dinero, ahora deberá afrontar el coste de renovar toda la documentación sustraída, así como las llaves y otros efectos personales.