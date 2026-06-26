Trasladan al hospital de Salamanca a un motorista de 20 años tras un accidente en Béjar

Un motorista ha tenido que ser trasladado al hospital de Salamanca tras una colisión contra un turismo a última hora de la tarde de este viernes, 26 de junio. Según han indicado desde el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, el aviso se ha recibido a las 20:27 horas, momento en el que se ha solicitado la presencia de Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias.

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Personal Sanitario Atiende a Un Varón De 20 Años Herido En Béjar Y Policía Local De Béjar Regula El Tráfico

El joven de 20 años ha sido atendido in situ por los servicios sanitarios tras desplazarse dos ambulancias hasta el lugar, una de ellas para realizar una primera exploración y una segunda que ha realizado el traslado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Motocicleta Accidentada En El Lugar Del Accidente