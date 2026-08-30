Se reactiva el incendio originado en un solar abandonado en Santa Marta

Un solar de Santa Marta de Tormes ha vuelto a convertirse este domingo en escenario de un incendio. Las llamas se han declarado alrededor de las 16:00 horas, según recoge el listado oficial de incendios de la Junta de Castilla y León.

Hasta el lugar, en las inmediaciones del camino de los Juncales, se han desplazado tres medios, entre ellos personal medioambiental y medios terrestres, para trabajar en la extinción de las llamas. La superficie afectada, por el momento, continúa en perimetración, por lo que todavía no se ha concretado la extensión del terreno alcanzado por el fuego.