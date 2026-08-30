Una pelea entre jóvenes termina con dos heridos en Álvaro Gil

Una reyerta entre varios jóvenes registrada durante la madrugada de este domingo a las puertas de un establecimiento de ocio nocturno de Álvaro Gil ha dejado dos personas heridas leves.

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El aviso se recibió a las 4:58 horas, momento en el que se produjo una pelea en el acceso al establecimiento. La situación obligó a movilizar a varios efectivos policiales, que acudieron al lugar para controlar el altercado y evitar que la pelea fuera a más.

La intervención policial provocó además el corte del tráfico de la calle, mientras los agentes trabajaban en la zona.

Los residentes de la zona denuncian que este tipo de incidentes se repiten con frecuencia durante las noches de los fines de semana y muestran su preocupación por el ambiente que se genera a determinadas horas en la citada calle.