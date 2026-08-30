Unionistas, a por un debut victorioso ante el Lugo

Ya no hay probaturas. En juego, tres puntos. Unionistas arranca la competición liguera ante el Lugo este domingo. A partir de las 19:15 horas, el estadio Reina Sofía acoge el choque de la jornada inaugural de la Primera RFEF entre blanquinegros y rojiblancos.

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“Ojalá se dé ese primer +3. Tenemos un inicio de competición fuerte, pero con nuestra afición. Espero que presentemos el equipo de pretemporada, que hemos ido en línea ascendente. Tenemos una identidad muy marcada y queremos presionar en campo contrario”, admite Javi Medina en rueda de prensa.

El técnico de Unionistas cuenta con todos sus futbolistas disponibles para el primer encuentro en el estadio Reina Sofía y pide el apoyo de la afición para ser uno más en el verde.

Respecto al Lugo, Javi Medina tiene claro cuáles son las armas del rival: “Cuando llegamos al primer partido de pretemporada, tenemos la suerte de analizar todos los partidos que ha jugado el Lugo. Lo conocemos bien. Tenemos tiempo, que es muy difícil en el fútbol. Será un rival competitivo, con experiencia en la categoría, que te atrae y luego te acelera. Creo que será un partido abierto”.