Los veinte convocados de Javi Medina para el Unionistas - Lugo

Pleno para la primera convocatoria de Unionistas. El entrenador Javi Medina ha convocado a los veinte jugadores del primer equipo para el choque entre su equipo y el Lugo, que se disputará durante el domingo en el estadio Reina Sofía (19:15 horas).

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En la citación charra se encuentran los porteros Daza y Bernad; los defensas Abde Saidi, Morer, Retu, Gorka Rivera, Mutilva, Mikel Serrano y Ramiro Mayor; los centrocampistas Ale Marcelo, Arnau Casas, Álex Gil, Juanma Lendínez, Luis Alcalde y De la Nava; y los atacantes Álvaro Gómez, Hugo de Bustos, Chatiliez, Pau Ferrer y Dani González.