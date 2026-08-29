Dieciocho ciclomotores recorrerán 286 kilómetros por Salamanca en el VII Raid Solidario de Proyecto Hombre

Dieciocho ciclomotores clásicos participarán desde este domingo, 30 de agosto, en el VII Raid Solidario de Proyecto Hombre Salamanca, una iniciativa que recorrerá cerca de 286 kilómetros en cinco etapas por el nordeste de la provincia.

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La salida tendrá lugar a las 11:00 horas desde los Dominicos, en la plaza del Concilio de Trento de Salamanca, con destino a Cantalapiedra, localidad que será el centro de las distintas rutas. El recorrido pasará por municipios como Peñaranda de Bracamonte, Cantalpino, Palaciosrubios o Zorita de la Frontera, entre otros.

El raid tiene como objetivo dar visibilidad al trabajo de Proyecto Hombre, sensibilizar sobre las adicciones y fomentar la prevención. La última etapa finalizará el jueves en la Comunidad Terapéutica de Proyecto Hombre Salamanca.