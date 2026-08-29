UPL reclama que el proyecto de Estatuto de la Región Leonesa y Asturias se custodie en Salamanca

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado una Proposición No de Ley en las Cortes de Castilla y León para pedir al Gobierno de España que el histórico borrador de Estatuto de Autonomía de la Región Leonesa y Asturias sea trasladado al Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca.

Publicidad Publicidad

La formación responde así a la solicitud del presidente asturiano, Adrián Barbón, de trasladar el documento a Asturias tras su reciente hallazgo en el Archivo General Militar de Ávila por parte del historiador Pablo Martínez Corral.

Desde UPL argumentan que el texto, al ser de carácter civil y redactado durante la contienda, debe custodiarse en la institución salmantina especializada. Además, recuerdan que Salamanca es una de las provincias que integraba el territorio autónomo planteado en el texto, a diferencia de Ávila.

El borrador, redactado entre 1936 y 1937 por el Consejo Regional de Asturias y León, proponía una autonomía permanente para Oviedo, León, Zamora y Salamanca con Cortes propias, presupuesto regional y competencias en sanidad, obras públicas o minería. El proyecto no llegó a tramitarse por la derrota republicana en la Ofensiva del Norte de 1937, quedando inédito hasta hoy.