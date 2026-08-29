UPL reclama que el proyecto de Estatuto de la Región Leonesa y Asturias se custodie en Salamanca

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado una Proposición No de Ley en las Cortes de Castilla y León para pedir al Gobierno de España que el histórico borrador de Estatuto de Autonomía de la Región Leonesa y Asturias sea trasladado al Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca.
La formación responde así a la solicitud del presidente asturiano, Adrián Barbón, de trasladar el documento a Asturias tras su reciente hallazgo en el Archivo General Militar de Ávila por parte del historiador Pablo Martínez Corral.
Desde UPL argumentan que el texto, al ser de carácter civil y redactado durante la contienda, debe custodiarse en la institución salmantina especializada. Además, recuerdan que Salamanca es una de las provincias que integraba el territorio autónomo planteado en el texto, a diferencia de Ávila.
El borrador, redactado entre 1936 y 1937 por el Consejo Regional de Asturias y León, proponía una autonomía permanente para Oviedo, León, Zamora y Salamanca con Cortes propias, presupuesto regional y competencias en sanidad, obras públicas o minería. El proyecto no llegó a tramitarse por la derrota republicana en la Ofensiva del Norte de 1937, quedando inédito hasta hoy.
Para los leonesistas, este hallazgo evidencia la personalidad histórica de la Región Leonesa frente al relato castellanista, por lo que consideran clave que un documento de tal relevancia para León, Zamora y Salamanca permanezca custodiado dentro de sus propios límites territoriales.