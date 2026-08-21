Unionistas, a por el triunfo en el XII Memorial UDS

Último test de preparación antes del inicio de la Primera RFEF. Unionistas y el Cacereño se miden este viernes, a las 19:30 horas, en el estadio Reina Sofía. No será solo un amistoso, sino el duodécimo Memorial UDS.

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Los jugadores charros serán presentados antes del duelo uno a uno, pero Javi Medina quiere poner el foco en encontrar las mejores sensaciones antes de iniciar la competición ante el Lugo.

Unionistas ya cuenta con el grueso de la plantilla disponible y también estará Willy Chatiliez, última incorporación salmantina. Y también será un buen momento para ver a Dani González o Hugo de Bustos, que están dando sus primeros pasos en la pretemporada.

Acumular minutos de calidad en las piernas, ultimar más detalles del modelo de juego y encontrar el punto exacto de competitividad serán algunos de los objetivos para Unionistas.