Unionistas, a por el triunfo en el XII Memorial UDS

Último test de preparación antes del inicio de la Primera RFEF. Unionistas y el Cacereño se miden este viernes, a las 19:30 horas, en el estadio Reina Sofía. No será solo un amistoso, sino el duodécimo Memorial UDS.
Los jugadores charros serán presentados antes del duelo uno a uno, pero Javi Medina quiere poner el foco en encontrar las mejores sensaciones antes de iniciar la competición ante el Lugo.
Unionistas ya cuenta con el grueso de la plantilla disponible y también estará Willy Chatiliez, última incorporación salmantina. Y también será un buen momento para ver a Dani González o Hugo de Bustos, que están dando sus primeros pasos en la pretemporada.
Acumular minutos de calidad en las piernas, ultimar más detalles del modelo de juego y encontrar el punto exacto de competitividad serán algunos de los objetivos para Unionistas.
El Cacereño cuenta con una plantilla renovada. Julio Cobos, que guio a los suyos a la salvación en Primera RFEF el año anterior, sigue en el banquillo y cuenta con futbolistas como Sergi López, Gete, Runy o el ex unionista Artola.