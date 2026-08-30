Salamanca despide su V Festival Internacional de Folclore a ritmo de mariachis, ritmos gallegos y tradición panameña

Salamanca se prepara para vivir este domingo una intensa jornada de clausura del V Festival Internacional de Folclore, una cita que pondrá el broche final a varios días de convivencia cultural, música y tradición. Este evento, enmarcado en el espíritu universal de la Escuela de Salamanca y la conmemoración de su V Centenario, despedirá su quinta edición con una completa agenda de actividades pensada para todos los públicos.

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La programación matutina arrancará a las 11:00 horas con un pasacalles a cargo de la agrupación Folclórica Encantos de Mi Panamá, que llenará de color y alegría el centro histórico en su trayecto hacia la Plaza de Anaya. En este mismo escenario, a las 12:00 horas, el grupo gallego A Ponte Vella impartirá un taller de danza participativo para acercar los bailes tradicionales de Galicia a los asistentes. Seguidamente, a las 13:00 horas, las segovianas Triguiñuelas ofrecerán un concierto familiar que combina instrumentos tradicionales, humor y divulgación cultural. Esta formación de tres músicas profesionales, que cuenta con más de 300 actuaciones y proyectos educativos como el cuento-disco "El pañuelo de la abuela", busca dinamizar el folclore y poner en valor los oficios tradicionales femeninos.

La actividad continuará por la tarde a las 18:30 horas con un nuevo pasacalles de la mano de La Morana, que servirá de antesala para la actuación de MalaJota Folk a las 19:00 horas en la Plaza de Anaya. La propuesta de este grupo busca revitalizar la música de raíz reinterpretando piezas de la memoria colectiva —como rondas, romances, jotas y charradas— desde una perspectiva contemporánea. Para ello, fusionan instrumentos tradicionales como la gaita, el tamboril o el acordeón diatónico con la sonoridad de la guitarra acústica, el bajo eléctrico, el low whistle o el bouzouki, tendiendo un puente entre el pasado y el presente.