Salamanca lidera el control alimentario de Castilla y León con el 25% de los muestreos autonómicos

Salamanca se sitúa al frente de la seguridad alimentaria en Castilla y León. La provincia encabezó la actividad inspectora autonómica tras acumular 1.095 de las 4.386 muestras de alimentos analizadas por la Sanidad regional, lo que supone el 25% del total autonómico.

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El alto volumen de muestreo rutinario en Salamanca permitió mantener a cero las alertas por sospecha en la provincia, mientras que en Castilla y León sólo se precisaron 12 actuaciones de este tipo (9 de ellas concentradas en Valladolid y 1 en Burgos, León y Soria).

Cocinas centrales y comidas preparadas acaparan las irregularidades

A nivel autonómico, los Servicios Oficiales detectaron 10.496 incumplimientos (+1,9%). El sector de cocinas centrales y comidas preparadas concentró casi dos de cada tres irregularidades con 6.666 casos (63,5%), seguido muy de lejos por establecimientos polivalentes (1.744) y cárnicos (838). Del total de fallos regional, el 62% fueron operacionales y el 26% estructurales.

Las deficiencias derivaron en la tramitación de 392 expedientes sancionadores y 370 sanciones en la Comunidad, recayendo 179 de ellas sobre el sector de comidas preparadas.