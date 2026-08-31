Los cereales recuperan terreno y vuelven a subir en la Lonja de Salamanca

La lonja celebrada este lunes en Salamanca ha optado por subir los precios en buena parte de las mesas celebradas. Así, una de las subidas más fuertes ha tenido lugar en la mesa de cereales. Tras el parón de la semana pasada, los vocales han optado por compensarlo con subidas altas. Cinco euros para el trigo y el triticale, dos euros para la cebada, la avena y el centeno y tres para el maíz. También sube la alfalfa empacada.

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Mesa De Cereales 31 Agosto 2026

En cuanto al a mesa de ovino, los corderos recuperan en todos los pesos. La subida ha sido de diez céntimos, mientras que el lechazo repite cotización.

Mesa De Ovino 31 Agosto 2026

En bovino, las terneras suben de precio mientras que en el resto se contienen las cotizaciones. Así, en bovino de vida la subida es de 2 céntimos para las hembras y los terneros del país. En bovino de carne, suben las terneras de más de 12 meses tres céntimos en todas las categorías. También suben tres céntimos erales, toros, novillos y vacas.

Mesa De Bovino De Vida 31 Agosto 2026

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Mesa De Bovino De Carne 31 Agosto 2026