Investigadores de la USAL atraparán y monitorizarán mosquitos durante la celebración de Salamaq para estudiar enfermedades

La sanidad animal es una de las mayores preocupaciones del sector ganadero que en los últimos tiempos se ve afectado por medidas restrictivas, vacunaciones obligatorias y campañas de saneamiento en las explotaciones. En Salamaq, la sanidad animal también está presente y cobra una importancia especial al tener que controlar animales que proceden de diversos puntos de la geografía. Vacunas contra la Newcastle, DNC y el IBR o controles contra la brucelosis serán obligatorios en esta edición de la feria agroganadera.

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Además, en esta edición se extremarán las precauciones en desinsectación y fumigación antes de que entre el ganado en el recinto y desde la Diputación se mejorarán los espacios para desinfección del ganado para próximas ediciones de la feria.

Con este panorama, cobran especial importancia los estudios que se realizan en materia de sanidad animal. Destaca el que desarrollará la Universidad de Salamanca durante los días que tenga lugar la feria salmantina. Se trata de un estudio pionero de vigilancia entomológica que desarrollará el grupo de la USAL ‘Enfermedades zoonósicas y One Health”. Un programa que permitirá realizar una monitorización y control de mosquitos y otros vectores mediante trampas de captura de alta precisión en tres momentos clave: antes, durante y después de la feria.

Qué hace el grupo de investigación "Enfermedades Zoonósicas y One Health" El grupo de investigación “Enfermedades Zoonósicas y One Health” está adscrito al Área de Parasitología del Departamento de Biología Animal, Parasitología, Ecología, Edafología y Química Agrícola de la Universidad de Salamanca. El grupo imparte docencia en varias titulaciones (Grados y Máster) en la Universidad de Salamanca: Grado en Biología, Grado en Ingeniería Agrícola, Máster en Enfermedades Tropicales y Máster de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, así como en títulos propios, programas de doctorado, cursos, formación docente, en ésta y otras universidades. Además, es miembro del grupo docente ATIC de la Universidad de Salamanca.