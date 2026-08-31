Los salmantinos empadronados en Castilla y León mantienen el 25% de descuento en los abonos de tren

Los viajeros de Salamanca que utilizan habitualmente el tren cuentan con el 25% de descuento en los títulos multiviaje de Media Distancia-Alta Velocidad (Avant) por estar empadronados en Castilla y León. Según ha recogido Ical, la Junta ha mantenido estas bonificaciones ante la elevada demanda de los viajeros recurrentes de la Comunidad.

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De acuerdo con los datos facilitados a Ical por la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, durante 2025 se financiaron 137.995 bonos de Renfe, con un desembolso de más de 6,15 millones de euros por parte de la Junta.

La acogida de estas ayudas ha llevado además a la Administración autonómica a ampliar en 1,6 millones de euros la partida prevista para 2026, por lo que la inversión acumulada desde que comenzaron las bonificaciones en 2023 asciende ya a 23,36 millones de euros, según recoge Ical.

En el caso concreto de Salamanca, desde julio de 2025 también se aplica esta rebaja del 25% en los servicios de Media Distancia Convencional de la línea Salamanca-Madrid para los empadronados en Castilla y León. Esta medida estará vigente inicialmente hasta 2029 y podría prorrogarse posteriormente.

Las bonificaciones alcanzan actualmente a 23 relaciones ferroviarias. Según ha informado la Junta y recoge Ical, el Gobierno autonómico prevé mantener su vigencia hasta 2030, debido al uso que hacen de estos títulos los viajeros que se desplazan de forma habitual.

Tal y como informa Ical los datos muestran además una reducción en el número de bonos subvencionados respecto a 2024. En aquel ejercicio se contabilizaron 204.658, frente a los 137.995 del pasado año, después de que en 2025 se introdujeran nuevas condiciones para controlar el uso de los títulos y evitar posibles fraudes.