Abierta la inscripción para el programa de fisioterapia preventiva dirigido a mayores de 60 años

El Ayuntamiento de Salamanca, en colaboración con la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Salamanca, pone en marcha una nueva edición del Programa de Fisioterapia Preventiva para personas mayores, una iniciativa destinada a mejorar la condición física y la calidad de vida de este colectivo.

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El programa incluye actividades de revitalización, fortalecimiento del suelo pélvico, ejercicios de ventilación, mejora del equilibrio y prevención de caídas, además de sesiones de terapia ocupacional centradas en la estimulación cognitiva. El objetivo es retrasar los cambios físicos asociados al envejecimiento, mantener las capacidades funcionales y prevenir problemas degenerativos.

Podrán participar personas de 60 años o más, pensionistas o desempleadas, que estén empadronadas en Salamanca. El plazo de inscripción permanecerá abierto del 1 al 18 de septiembre y las solicitudes podrán presentarse en los centros municipales de mayores Juan de la Fuente, Tierra Charra y Trastormes, dentro de su horario de apertura.

La adjudicación de las plazas y los horarios se realizará mediante sorteo. Las listas resultantes se publicarán en los centros municipales de mayores a partir del 30 de septiembre. Tras la evaluación de las solicitudes se conocerán las listas definitivas y la fecha de inicio de las actividades.

Las personas participantes deberán realizar previamente una evaluación individualizada, con el fin de valorar sus necesidades antes de comenzar el programa.