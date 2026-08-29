Una mujer de unos 60 años resulta herida en un accidente de tráfico en Santa Marta

Una mujer de unos 60 años ha resultado herida este sábado tras verse implicada en un accidente de tráfico registrado en la avenida de la Serna, a la altura de la glorieta del Avión, en Santa Marta de Tormes.
El suceso se ha producido al colisionar dos turismos por alcance. El aviso ha llegado al Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León a las 11:59 horas, solicitando asistencia sanitaria para una de las ocupantes, que presentaba dolor en la zona del cuello.
Tras recibir la llamada, el 1-1-2 dio aviso a la Policía Local de Santa Marta de Tormes, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl. Estos últimos, han movilizado personal sanitario hasta el lugar del accidente para atender a la afectada.