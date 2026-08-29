Dos detenidos en Pelabravo tras hallar varias dosis de cocaína en su coche, una escondida en el motor

Lo que comenzó como una identificación rutinaria en la A-50 terminó con dos hombres detenidos y varias dosis de cocaína intervenidas este pasado viernes.

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Tal y como han referido fuentes oficiales, la Guardia Civil sorprendió a los ocupantes de un vehículo durante un dispositivo de prevención de seguridad ciudadana desplegado a la altura de Pelabravo y acabó encontrando droga escondida en una zona poco habitual: el motor del turismo.

Los hechos ocurrieron este viernes, cuando agentes de la USECIC de Salamanca se encontraban realizando controles preventivos en esta vía. Durante la identificación de un vehículo, los guardias civiles localizaron en el interior un envoltorio de plástico que contenía una sustancia blanquecina.

La primera sospecha apuntó a la cocaína. Una prueba realizada con un reactivo de drogas confirmó posteriormente el positivo.

El hallazgo llevó a los agentes a trasladar a los dos ocupantes, junto con el vehículo, hasta el cuartel de la Guardia Civil de Santa Marta de Tormes. Allí se llevó a cabo un registro más minucioso del coche en busca de posibles evidencias.

Y la inspección dio resultado. Los agentes localizaron nuevas dosis de droga ocultas en la zona del motor.

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La intervención terminó con la detención de los dos ocupantes, dos hombres de 48 y 39 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas.