La amenaza de huelga médica indefinida no impide que el Consejo de Ministros apruebe el esperado Estatuto Marco

Hace tan solo un mes, los sindicatos médicos alertaron que de aprobar el Consejo de Ministros el Estatuto Marco, harían huelga médica indefinida desde el mes de octubre, tras el periodo vacaciones de los facultativos durante los meses de julio y septiembre.

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Pues bien, como ha recogido Europa Press, Mónica García, ministra de Sanidad, no se ha amedrentado ante tal medida y ha dado luz verde a uno de los textos más importantes de la historia del ámbito sanitario español, sentando unas bases no aprobadas por los diferentes sindicatos médicos.

Según ha indicado la propia ministra, este Estatuto supone “una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial”, por lo que la pelota se encuentra en estos momentos en el tejado del resto de grupos políticos.

Además, cabe destacar que el nuevo estatuto sustituye al de 2003, implicando en este aspecto al conjunto del equipo sanitario sin focalizarse directamente en una categoría, que es lo que se quería desde algunos sectores médicos que buscaban un Estatuto Médico propio, que les situarían como “capitanes de la Sanidad”, como ha indicado en más de una ocasión a SALAMANCA24HORAS Ángel Bajo, presidente de Confederación Española de Sindicatos Médicos, que ya han indicado en un escrito que “no habrá Estatuto Marco para los médicos sin contar con los médicos”.

En Anteproyecto aprobado en en el mes de junio, en el que se acordaron unas condiciones entre Ministerio de Sanidad y los sindicatos representados en el Ámbito de Negociación, el Sindicato de Enfermería (SATSE-FSES), Comisiones Obreras (FSS-CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT) y Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), se asentaron unas bases que fueron totalmente rechazadas por los médicos, a pesar de que admitían que podría haber algún acercamiento si se les escuchaba.

En ese texto se incluían jornadas por semana de 45 horas, limitando las guardias a 17 horas y dejando en manos de las comunidades poder disminuirlas hasta las 12 horas. Del mismo modo, el Anteproyecto ponía de manifiesto que las profesionales embarazadas y las que estuvieran en periodos de lactancia natural, además de reducción de jornada por cuidado de hijos, ante ciertos problemas de salud y, en los términos que establezca cada servicio de salud, los mayores de 55 años.

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