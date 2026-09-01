Una trabajadora del Hospital de Salamanca denuncia haber esperado más de tres horas en Urgencias tras sufrir un accidente laboral

Una trabajadora del servicio de lencería del Hospital de Salamanca acudió este martes 1 de septiembre a Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca después de sufrir un accidente laboral mientras se encontraba trabajando. Según consta en la reclamación presentada por la afectada, y a la que ha tenido acceso este diario, el accidente se produjo al golpearse los dedos de la mano izquierda con una puerta.
La empleada llegó al servicio de Urgencias a las 16:20 horas, según recoge tanto su escrito como el informe clínico. Sin embargo, asegura que no fue atendida hasta aproximadamente las 19:30 horas, momento en el que, según relata, recibió el alta a las 19:43 horas.
El informe médico recoge como motivo de consulta un traumatismo en los dedos de la mano.
La trabajadora cuestiona en su reclamación el tiempo que tuvo que permanecer en el servicio de Urgencias y plantea además que, al tratarse de un accidente laboral, debería haber recibido una atención acorde con esta circunstancia.
En el escrito presentado ante el centro sanitario, la afectada deja constancia de su malestar por la atención recibida y reclama que se revise lo ocurrido.