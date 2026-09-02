Un cámara de control de tráfico capta repetidas infracciones en la calle Huertas de la Vega por evitar un radar de tramo

Una de las cámaras de control de tráfico que hay instaladas junto a la glorieta ‘Turbo Rotonda de Salamanca’ en el Camino de las Huertas de la Vega, junto a los Huertos Urbanos, ha registrado en lo que llevamos de año un total de 21 infracciones.

Publicidad Publicidad

Estas acciones convertidas en un delito contra la seguridad vial han sido investigadas por la Policía Local de Salamanca, quienes certifican que en varios de los casos se trata de un conductor reincidente.

Todas las denuncias tienen en común la misma observación, donde se indica que “el vehículo circula por la calle Huertas de la Vega y al llegar a la intersección en sentido giratorio con la calle Gil González Dávila accede a la misma en sentido contrario”.

Cámara De Tráfico Ubicada En La Calle Huerta De La Vega | Andrea Mateos

Fuentes municipales confirman a Salamanca24horas que uno de los conductores identificados como reincidente accede a esta glorieta en sentido contrario, haciendo hincapié en el peligro que supone para otros conductores, siendo una conducta de extrema gravedad que pone en peligro la vida o la integridad física de otras personas y suponiendo, por ello, una temeridad manifiesta.

Otros de los vehículos que han sido identificados por esta cámara usarían esta vía, la calle Huertas de le Vega, como vía alternativa para evitar el radar de tramo que se encuentra ubicado en la avenida de Lasalle. De esta forma, dicho radar solo les capta el tramo final, pero no la media de circulación de toda la vía.

Publicidad Publicidad

El ‘modus operandi’ siempre es el mismo recorrido: los infractores entran a la calle Gil González Dávila directamente desde Huertas de la Vega sin seguir las señales indicativas que hay en el suelo y sin realizar la rotonda como corresponde, pudiendo en esta maniobra chocar de frente contra otro vehículo.

Indicación De La Comisión De Las Infracciones Identificadas Por La Cámara De La Calle Huertas De La Vega

Todas estas infracciones además de haber sido notificadas a los propietarios de los vehículos que han sido captados por la cámara, han sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado, donde se adjuntan todos los expedientes sancionadores.

Revisando estos expedientes se constata que coinciden hasta cuatro matrículas que aparecen en el documento relacionadas con la misma infracción cometida en diferentes fechas.

Principalmente todas las infracciones se han llevado a cabo entre el mes de junio y julio de 2026, aunque también figuran otras en los meses de febrero, marzo, abril y mayo.