El quién es quién de la Diputación de Salamanca para suceder a Iglesias

La salida de Javier Iglesias como presidente de la Diputación de Salamanca para irse al senado deja la casa con la necesidad de encontrar un sustituto para los ocho meses que restan hasta las próximas elecciones municipales, que tendrán lugar en mayo de 2027.

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Así las cosas, todo indica que lo más esperado es que sea David Mingo, alcalde de Santa Marta de Tormes y actual vicepresidente primero de la Diputación quien se encargue de la presidencia hasta las elecciones. Se repite la misma situación que en 2003, cuando el entonces presidente de la Diputación, un joven Alfonso Fernández Mañueco, dejó su cargo para ser consejero en la Junta de Castilla y León bajo la presidencia de Juan Vicente Herrera. Fue el entonces vicepresidente primero y delegado del área de Economía, Manuel Sánchez Velasco, quien lo sustituyó en el cargo.

David Mingo ha asegurado sobre su posible nombramiento como presidente que no sabe nada al respecto y que “será lo que diga el partido”. Prudencia lógica tras acabarse de conocer la salida de Iglesias y quedar todavía una semana para su nombramiento oficial como senador.

Sin embargo, aunque el nombre de David Mingo suena fuerte, también en los corrillos salen otros a la palestra. Es el caso de Pilar Sánchez, actual portavoz del grupo popular y delegada de Fomento que, aunque transita su primera legislatura como diputada, forma parte de la casa como coordinadora del grupo popular y asesora desde 2011, cuando Iglesias llegó a la presidencia.