Fotografía, cerámica o escultura, estas son las actividades culturales que ofrece Villamayor

El Ayuntamiento de Villamayor, a través de la Concejalía de Cultura, ha presentado ya la oferta de actividades culturales para el curso 2026-2027, concebida como una guía de los talleres y disciplinas que los vecinos podrán desarrollar en el municipio durante su tiempo libre, sin necesidad de desplazarse a otras localidades.

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La programación incluye tanto actividades organizadas directamente por el Ayuntamiento como otras promovidas por asociaciones culturales, profesionales y empresas privadas del municipio que prestan sus servicios en instalaciones municipales. En este último caso, las personas interesadas deberán contactar directamente con cada entidad organizadora para conocer los horarios, la programación, el contenido de las clases y las condiciones de inscripción.

Con esta iniciativa, que se presenta cada año durante los primeros días de septiembre, el Ayuntamiento pretende facilitar el acceso de los vecinos a una oferta cultural amplia, variada y destinada a públicos de diferentes edades. Al mismo tiempo, la Concejalía de Cultura procura respetar y favorecer la actividad económica local, evitando duplicar aquellas propuestas que ya son desarrolladas por empresas, profesionales o asociaciones radicadas en Villamayor.

Actividades organizadas por el Ayuntamiento

La oferta municipal para el curso 2026-2027 comprende las siguientes disciplinas:

Fotografía , para jóvenes y adultos: lunes, de 18:00 a 20:00 horas, en la Sala de Informática Gamoneda.

, para jóvenes y adultos: lunes, de 18:00 a 20:00 horas, en la Sala de Informática Gamoneda. Cerámica infantil , para niños de 8 a 14 años: martes, de 17:00 a 19:00 horas, en el local de la calle Consuelo Moreno.

, para niños de 8 a 14 años: martes, de 17:00 a 19:00 horas, en el local de la calle Consuelo Moreno. Cerámica , para jóvenes y adultos: martes, de 19:15 a 21:15 horas, en el local de la calle Consuelo Moreno.

, para jóvenes y adultos: martes, de 19:15 a 21:15 horas, en el local de la calle Consuelo Moreno. Pintura infantil , para niños de 8 a 14 años: lunes, de 17:00 a 19:00 horas, en el antiguo Ayuntamiento, situado en la plaza de la Constitución.

, para niños de 8 a 14 años: lunes, de 17:00 a 19:00 horas, en el antiguo Ayuntamiento, situado en la plaza de la Constitución. Pintura , para jóvenes y adultos: lunes, de 19:15 a 21:15 horas, en el antiguo Ayuntamiento.

, para jóvenes y adultos: lunes, de 19:15 a 21:15 horas, en el antiguo Ayuntamiento. Escultura infantil , para niños de 8 a 14 años: miércoles, de 17:00 a 19:00 horas, en el antiguo Ayuntamiento.

, para niños de 8 a 14 años: miércoles, de 17:00 a 19:00 horas, en el antiguo Ayuntamiento. Escultura, para jóvenes y adultos: viernes, de 17:00 a 19:00 horas, en el antiguo Ayuntamiento. El primer plazo de inscripción estará reservado a las personas empadronadas en Villamayor y permanecerá abierto del 1 al 10 de septiembre. Las solicitudes podrán presentarse presencialmente en la Biblioteca Municipal, situada en la calle Rúa número 15, o enviarse debidamente cumplimentadas al correo electrónico tecnicodecultura@villamayor.es.

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Posteriormente, se abrirá un segundo plazo para personas no empadronadas, del 11 al 17 de septiembre, siempre que queden plazas disponibles una vez atendidas las solicitudes presentadas durante el periodo preferente.

La cuota establecida es de 72 euros por trimestre. El pago deberá realizarse del 21 al 24 de septiembre, una vez que el Ayuntamiento haya confirmado la celebración de la actividad correspondiente. El número de cuenta habilitado es ES94 2103 2319 1500 3217 2926.

Para que cualquiera de los talleres pueda ponerse en marcha será necesaria la inscripción de un mínimo de diez participantes por grupo. Las actividades comenzarán la semana del 5 de octubre de 2026 y finalizarán la semana del 24 de junio de 2027, desarrollándose a lo largo de tres trimestres.

El calendario se adaptará, con carácter general, al curso escolar, por lo que las clases quedarán suspendidas durante los periodos vacacionales de Navidad y Semana Santa. Asimismo, el material necesario para participar en cada actividad deberá ser aportado por los propios alumnos.

Cartel Actividades Culturales

Actividades desarrolladas por asociaciones y profesionales

La guía cultural incluye también diferentes propuestas organizadas por entidades y profesionales que desarrollan su actividad en el municipio: