El Ayuntamiento de Villamayor abre el periodo extraordinario de matriculación en la Escuela Municipal de Música

El Ayuntamiento de Villamayor, a través del Área de Cultura, informa de la apertura de un periodo extraordinario de matriculación en la Escuela Municipal de Música para el curso 2026-2027. Las personas interesadas podrán presentar su inscripción entre los días 2 y 9 de septiembre.

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La matrícula podrá formalizarse de manera telemática, a través de la página web de la Escuela Municipal de Música, o presencialmente en sus instalaciones, situadas en la calle San Miguel, número 3, de Villamayor.

La Escuela Municipal de Música ofrece una completa formación dirigida a alumnado de todas las edades. Su programa educativo comprende sensibilización, música y movimiento e iniciación musical para los más pequeños; lenguaje y formación musical; enseñanza instrumental; formación para adultos; música de cámara; informática musical y preparación para las pruebas de acceso al grado profesional de Conservatorio.

Entre las especialidades instrumentales que se imparten se encuentran piano, acordeón, arpa, guitarra clásica y eléctrica, bajo eléctrico, violín, viola, violonchelo, clarinete, flauta, oboe, saxofón, trompa, trompeta, tuba, bombardino y percusión, además de canto.

La formación se completa con la participación del alumnado en diferentes agrupaciones, como la banda de formación, la orquesta de cuerda, el coro infantil, la coral de adultos, el ensemble de jazz, la agrupación de acordeones y el combo de música urbana.

La Escuela Municipal de Música constituye uno de los servicios culturales más consolidados y reconocidos de Villamayor. Su dilatada trayectoria, la cualificación de su profesorado y la calidad de las enseñanzas impartidas han permitido que alcance un importante grado de excelencia y que se convierta en un referente dentro y fuera del municipio. Cada curso reúne a cerca de 400 alumnos en sus distintas enseñanzas, especialidades y agrupaciones musicales.

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