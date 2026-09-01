Carbajosa de la Sagrada ha aprobado una modificación presupuestaria por un importe de 340.150 euros. Con dicho importe, se contempla diversas actuaciones destinadas a modernizar el equipamiento municipal, reforzar la seguridad y mejorar la calidad de los servicios públicos, atendiendo tanto al desgaste derivado del uso como a las necesidades de un municipio en crecimiento.

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Una de las inversiones más grandes será destinada al asfaltado de las calles Tercera y Cuarta del Polígono Industrial El Montalvo III, con una actuación valorada en 200.000 euros, financiada a partes iguales por la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada. La actuación permitirá renovar el pavimento de dos vías que soportan un elevado tránsito derivado de la actividad industrial y empresarial, mejorando la circulación, la seguridad vial y la accesibilidad en uno de los principales espacios para el desarrollo económico del municipio.

La segunda inversión importante será para las instalaciones deportivas, atendiendo a las necesidades planteadas por los diferentes clubes. Para ello, se contempla una inversión de 91.000 euros destinada a renovar y ampliar equipamientos utilizados habitualmente por clubes, escuelas deportivas y vecinos. Figuran la instalación de una pantalla vídeo-marcador en el campo de fútbol y la mejora de la megafonía del Complejo Deportivo Municipal.

La tercera inversión importante será para la adquisición de una máquina de carga y transporte, por importe de 85.000 euros, que permitirá reforzar los medios disponibles para los servicios municipales y mejorar su capacidad de respuesta ante las distintas necesidades que puedan surgir.

Por otro lado, el Ayuntamiento destinará 18.150 euros a la instalación de nuevas cámaras de tráfico, que se integrarán con las ya existentes en el municipio.

Además, las inversiones aprobadas incluyen una actuación en el Consultorio médico municipal, destinada a mejorar la atención al público y hacer más funcional el espacio administrativo, modificando la puerta de acceso a la sala de administrativos y reorganizando el espacio interior.