Carbajosa transformará la Plaza de Castilla y León con una inversión de 279.347 euros

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha presentado el proyecto de remodelación de la Plaza de Castilla y León, una actuación que contará con una inversión de 279.347 euros y que permitirá modernizar uno de los principales espacios públicos del municipio, mejorando su accesibilidad, seguridad y funcionalidad.

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La intervención contempla la renovación de 1.236 metros cuadrados de pavimento, sustituyendo el suelo actual, deteriorado por el paso del tiempo, por un nuevo firme continuo, resistente y antideslizante que facilitará el tránsito peatonal y mejorará la evacuación del agua.

La principal novedad será la instalación de una fuente transitable de 10 por 5 metros con diez surtidores e iluminación LED, integrada completamente en el pavimento. Cuando no esté en funcionamiento, la superficie podrá utilizarse con normalidad para el paso de peatones o la celebración de actividades, mientras que en verano se convertirá en un nuevo espacio de ocio para las familias.

El proyecto también incluye la renovación de la pérgola para ampliar las zonas de sombra, la mejora de los parterres y la instalación de un sistema de riego automatizado. Además, se reorganizará el arbolado, retirando algunas coníferas demasiado densas y plantando nuevos cerezos para conseguir una plaza más luminosa y equilibrada.

Las obras, que tendrán un plazo de ejecución de dos meses, estarán financiadas mediante fondos de la Junta de Castilla y León y una aportación municipal.

Durante la presentación del proyecto, el alcalde, Pedro Samuel Martín, destacó que esta actuación forma parte del plan de modernización del municipio y se suma a otras mejoras realizadas en la Plaza Mayor, la plaza del Altozano, calles y parques de Carbajosa, con el objetivo de seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos.