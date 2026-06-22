Se cancela la hoguera de San Juan en Carbajosa por riesgo de incendios forestales

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha comunicado a última hora de la tarde de este lunes que cancela la tradicional hoguera de San Juan por "riesgo meteorológico de incendios forestales".

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La hoguera estaba prevista para este miércoles a las 00:05 horas en el Prado de la Vega.

Se cancela la hoguera de San Juan en Carbajosa de la Sagrada | Ayuntamiento Carbajosa de la Sagrada

El anuncio se ha comunicado justo después de que la Junta de Castilla y León haya notificado también este tarde que amplía el plazo de "alto riesgo de incendios forestales" en toda la Comunidad hasta al menos el jueves 25 de junio.