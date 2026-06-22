Se cancela la hoguera de San Juan en Carbajosa por riesgo de incendios forestales

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha comunicado a última hora de la tarde de este lunes que cancela la tradicional hoguera de San Juan por "riesgo meteorológico de incendios forestales".
La hoguera estaba prevista para este miércoles a las 00:05 horas en el Prado de la Vega.
El anuncio se ha comunicado justo después de que la Junta de Castilla y León haya notificado también este tarde que amplía el plazo de "alto riesgo de incendios forestales" en toda la Comunidad hasta al menos el jueves 25 de junio.
Esta extensión se ha producido debido a las altas temperaturas que están teniendo lugar durante todos estos días, donde toda la provincia de Salamanca se mantendrá en aviso amarillo hasta el miércoles por la ola de calor que seguirá con máximas de 40 grados para este martes y de 37 para el miércoles. A partir del jueves las temperaturas máximas bajarán unos diez grados, según la Aemet, hasta los 27 y 28 para jueves y viernes.