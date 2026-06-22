Amplían hasta el 25 de junio el alto riesgo de incendios forestales en Castilla y León

La Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León publica este marte en el Boletín Oficial de la región la ampliación hasta el martes de alto riesgo de incendio en toda la comunidad, una situación que estaba vigente del 20 al 23 de junio y que se realiza hasta el 25 de junio en pro de evitar posibles fuegos.

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Como recoge Europa Press, durante el periodo de vigencia de la alerta estará prohibido encender fuego en el monte en todo tipo de espacios abiertos, así como en zonas recreativas y de acampada, incluso en las zonas habilitadas para ello.

Del mismo modo, en zonas de monte o en una franja de 400 metros circundantes a los mismos se establece la prohibición del uso de barbacoas en espacios abiertos, incluidas las autorizadas; se suspenden todas las autorizaciones para el uso del fuego que se hayan otorgado y se prohíbe la introducción y uso de material pirotécnico a lo que se une la suspensión de las autorizaciones para el lanzamiento de cohetes o artefactos de cualquier clase que contengan fuego.