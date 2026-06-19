Declarado el alto riesgo de incendios forestales del 20 al 23 de junio

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Medio Ambiente y Energía ha declarado para los días 20, 21 y 22 de junio alto riesgo de incendios debido a la llegada de una masa de aire sahariano que traerá consigo un aumento de las temperaturas, llegando a algunos puntos a rozar los 40 grados o a superarlo en otros de la Península Ibérica. Por otro lado, también destacarán tormentas con aparato eléctrico y humedades relativas bajas, según ha recogido ICAL.

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Así pues, la institución pública ha prohibido encender todo tipo de fuegos en montes y en zonas recreativas o de acampada, inclusive zonas que estén habilitadas para ello, tal y como recoge el Boletín Oficial de Castilla y León. Por otro lado, también se suspenden todas las autorizaciones para el uso del fuego que se hayan otorgado, y se prohíbe el uso de material pirotécnico suspendiéndose estos actos o el lanzamiento de cohetes y artefactos que contengan fuego o que puedan provocarlo.