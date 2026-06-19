El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha ratificado este viernes la renovación de José Antonio Vega Bravo como presidente de la Audiencia Provincial de Salamanca, tres semanas después de que fuera de nuevo reelegido en sesión plenaria del Consejo General del Poder Judicial. Con esta publicación oficial se confirma la continuidad del magistrado al frente del órgano colegiado encargado de resolver los recursos en el ámbito provincial.

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Vega Bravo, en el cargo desde abril de 2021, ingresó en la Carrera Judicial por oposición en 1987 y tuvo como primer destino el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria. Dos años después se convirtió en titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cinco de Salamanca, donde permaneció hasta 2006, año en el que se incorporó como magistrado a la Audiencia Provincial que presidirá a partir de ahora tras su renovación.