El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha ratificado este viernes la renovación de José Antonio Vega Bravo como presidente de la Audiencia Provincial de Salamanca, tres semanas después de que fuera de nuevo reelegido en sesión plenaria del Consejo General del Poder Judicial. Con esta publicación oficial se confirma la continuidad del magistrado al frente del órgano colegiado encargado de resolver los recursos en el ámbito provincial.
Vega Bravo, en el cargo desde abril de 2021, ingresó en la Carrera Judicial por oposición en 1987 y tuvo como primer destino el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria. Dos años después se convirtió en titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cinco de Salamanca, donde permaneció hasta 2006, año en el que se incorporó como magistrado a la Audiencia Provincial que presidirá a partir de ahora tras su renovación.
Miembro también por oposición de la Carrera Fiscal, en la que se encuentra en situación de excedencia, José Antonio Vega ha sido miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León entre 1999 y 2004, entre 2009 y 2014 y desde 2019 hasta la actualidad. Además, cuenta con amplia experiencia docente como profesor asociado de la Universidad de Salamanca desde el curso 2000-2001 en el área de Derecho Procesal y Administrativo, lo que le ha permitido compaginar la actividad jurisdiccional con la formación de nuevos juristas.