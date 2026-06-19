El Centro de Arte Contemporáneo de Salamanca inaugura la exposición “Nací con el destino de una rosa” de Ali Arévalo

El Centro de Arte Contemporáneo de Salamanca acoge desde hoy la exposición Nací con el destino de una rosa, de la artista Ali Arévalo, uno de los proyectos seleccionados en la III Convocatoria de Apoyo a la Creación Artística Contemporánea.

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La muestra reúne alrededor de 15 esculturas, la mayoría inéditas, que imaginan los restos arqueológicos de una mujer caballero charra. Inspirada en las doncellas guerreras de Castilla y León y en los géneros manga y anime Magical Girl y Shōjo, la exposición transforma elementos de la indumentaria tradicional, como armaduras, crinolinas y joyas del traje charro, para reflexionar sobre la identidad, la resistencia y los nuevos significados de la historia y el folclore.