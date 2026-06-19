Estos son los cortes de tráfico por la Carrera Nocturna Salamanca de este viernes

Salamanca cortará el tráfico de vehículos en algunas de las zonas de la capital del Tormes por dos eventos deportivos, el primero de ellos se trata de la Carrera Nocturna de Salamanca y el segundo por el Campeonato de Castilla y León de Triatlón Contrarreloj por Equipos.
Por un lado, este viernes, 19 de junio, a partir de las 22:30 horas de este viernes, momento en el que dará inicio la Carrera Nocturna Salamanca a Tope, se verán afectadas la plaza Concilio de Trento, la calle San pablo, la cuesta de Carvajal, la calle Doyagüe, la plaza de los Leones, las calles Arcediano, Gibraltar, Tentenecio y Ribera del Puente, el Puente Romano, parque Elio Antonio de Nebrija, puente Sánchez Fabrés, paseo de San Gregorio, calles La Palma, Sierpes, Ancha, Ramón y Cajal, Domínguez Berrueta, Úrsulas, Bordadores, Compañía, plaza de San Isidro, Serranos, Plata, Mazas, Veracruz, Horno, Tavira, plaza Juan XIII y Benedicto XVI y calles Rúa Mayor, Palominos y San Pablo.
Para el sábado, 20 de junio, a partir de las 17:00 horas, se verán afectados el paseo del Progreso, glorieta de la Charrería, puente Sánchez Fabrés, glorieta de los Milagros, paseo de San Gregorio, calles Ribera del Puente, Veracruz, Mazas, Plata, plaza Fray Luis de León, plazuela de San Bartolomé, cuesta de Oviedo, plaza Donados, calle Vaguada de la Palma y calle Buenaventura, además de la avenida Padre Ignacio Ellacuría.