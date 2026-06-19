Sanidad retira un lote de crema de cacao ecológica por contener leche no declarada

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha emitido una alerta oficial tras detectar la presencia de leche no incluida en el etiquetado de un conocido producto de alimentación ecológica. En concreto, el artículo afectado es la 'Bio crema de cacao con avellana' de la marca Sol Natural, un producto procedente de Italia que, según la información disponible, ya ha sido distribuido por la mayor parte del territorio nacional.

Las autoridades sanitarias han especificado que el lote afectado es el L3165, el cual cuenta con una fecha de caducidad fijada para el 12 de mayo de 2027. La notificación del riesgo se ha trasladado de forma inmediata a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objetivo de que las comunidades autónomas verifiquen la retirada efectiva de este lote de todos los canales de comercialización.