Nuevo incidente de un camión en el puente del Arroyo de Santo Domingo

Un camión ha generado problemas de circulación en la noche de este jueves al quedar encajado bajo el puente de la calle Arroyo de Santo Domingo, uno de los puntos más conflictivos para los vehículos de gran tamaño en Salamanca.

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El incidente se produjo pasadas las 21:00 horas, cuando el conductor intentó atravesar este paso situado junto al convento de los Dominicos. Debido a la limitada altura del puente, el vehículo no pudo continuar su marcha y quedó detenido, provocando retenciones durante varios minutos.

Según relataron algunos conductores que se encontraban en el lugar, la situación pudo resolverse sin necesidad de una intervención compleja. El camionero realizó varias maniobras marcha atrás hasta conseguir liberar el vehículo y continuar su recorrido, permitiendo que la circulación recuperara la normalidad poco después.