La provincia suma 476 efectivos en la relación publicada por la Junta, destinada a cubrir vacantes temporales en los ayuntamientos de menor tamaño

La provincia de Salamanca se sitúa como la segunda con mayor número de integrantes en la nueva bolsa de trabajo provincializada para la provisión temporal de puestos de Secretaría-Intervención en los ayuntamientos de Castilla y León, según la resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL).

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La nueva bolsa, impulsada por la Consejería de la Presidencia, cuenta con un total de 1.243 efectivos distribuidos entre las nueve provincias de la Comunidad. De ellos, 476 corresponden a Salamanca, una cifra que convierte a la provincia salmantina en una de las que dispondrá de un mayor número de profesionales para cubrir vacantes, jubilaciones, bajas y otras ausencias temporales en los municipios.

El sistema está diseñado para garantizar el funcionamiento ordinario de las entidades locales, especialmente en los municipios de menos de 5.000 habitantes, que representan el 97 % del total de localidades de Castilla y León. En estos ayuntamientos, la ausencia de un secretario-interventor puede dificultar la gestión administrativa, económica y jurídica municipal.

La bolsa se divide en dos secciones. La primera está integrada por aspirantes que, pese a no superar el proceso selectivo estatal para funcionarios con habilitación nacional, aprobaron alguno de sus ejercicios y manifestaron su voluntad de incorporarse a esta bolsa autonómica. La segunda reúne a quienes han superado el curso de acceso organizado por la Junta de Castilla y León o estaban exentos de realizarlo.

El primer llamamiento de esta nueva edición de la bolsa está previsto para el próximo 22 de junio. A partir de esa fecha, los ayuntamientos podrán solicitar a la Consejería de la Presidencia la cobertura temporal de los puestos vacantes mediante el nombramiento de personal interino incluido en la relación provincial correspondiente.

La importancia de esta herramienta ya quedó demostrada durante la primera edición de la bolsa autonómica, en funcionamiento desde septiembre de 2023. Durante ese periodo se atendieron necesidades de cobertura temporal en 1.171 municipios de la Comunidad, incluidos numerosos ayuntamientos salmantinos y agrupaciones de municipios que comparten secretario-interventor.