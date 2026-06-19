El espacio habilitado para depositar objetos para la hoguera de San Juan alcaza su capacidad máxima | Ayuntamiento de Salamanca

El espacio habilitado para la tira de distintos materiales que arderán la noche del 24 de junio ya ha alcanzado su capacidad

El Ayuntamiento de Salamanca notifica a través de un mensaje informativo que "ya no es posible depositar más objetos" para la hoguera de San Juan.

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A cuatro días de que llegue la noche del 24 de junio, el espacio habilitado para la tira de madera, cartón y papel ha alcanzado su capacidad máxima. De esta manera, y por motivos de seguridad y una correcta organización, se va a proceder a su precinto hasta la llegada de este día.

El espacio habilitado para depositar objetos para la hoguera de San Juan alcaza su capacidad máxima | Ayuntamiento de Salamanca

Al igual que en años anteriores, la quema tendrá lugar en el solar que hay entre la calle Bruselas, la avenida Virgen del Cueto y el paseo de la Convención de Schenguen, en el barrio del Zurguén.