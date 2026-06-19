El Ayuntamiento de Salamanca notifica a través de un mensaje informativo que "ya no es posible depositar más objetos" para la hoguera de San Juan.
A cuatro días de que llegue la noche del 24 de junio, el espacio habilitado para la tira de madera, cartón y papel ha alcanzado su capacidad máxima. De esta manera, y por motivos de seguridad y una correcta organización, se va a proceder a su precinto hasta la llegada de este día.
Al igual que en años anteriores, la quema tendrá lugar en el solar que hay entre la calle Bruselas, la avenida Virgen del Cueto y el paseo de la Convención de Schenguen, en el barrio del Zurguén.
En el momento de la quema se desplazarán efectivos de la Policía Local y del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Salamanca para controlar las llamas y dar una solución rápida y efectiva en caso de que se produjera cualquier inconveniente.