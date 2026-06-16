Salamanca ya trabaja en los preparativos para la noche de San Juan

El Ayuntamiento de Salamanca junto con las Asociación Cultural Amigos de la

Hoguera de San Juan y la Asociación de Vecinos Teso-Zurguén ya se encuentran trabajando en los preparativos para la tradicional hoguera de San Juan que tendrá lugar en la noche del 23 al 24 de junio.

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Al igual que en años anteriores, la quema tendrá lugar en el solar que hay entre la calle Bruselas, la avenida Virgen del Cueto y el paseo de la Convención de Schenguen, en el barrio del Zurguén.

Desde el Consistorio se hace un llamamiento a los vecinos para que en los días

previos solo se deposite madera, cartón y papel y no otros materiales como plásticos, neumáticos o derivados del petróleo, cuya combustión puede producir gases nocivos.

Para una mayor seguridad, en el momento de la quema se desplazarán efectivos de la Policía Local y Bomberos.