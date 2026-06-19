Castellanos de Villiquera declara no apta el agua de la urbanización Mirador de Villiquera

El Ayuntamiento de Castellanos de Villiquera ha decretado el agua no apta en la urbanización Mirador de Villiquera, donde viven unas 70 familias. Un bando emitido el pasado 16 de junio declara el agua no apta para el consumo debido a que la medición ha dado 15 µg/l en arsénico cuando el nivel máximo permitido es 10. De momento, se han puesto un depósito de agua para que los vecinos puedan abastecerse y el Ayuntamiento espera que el contraanálisis baje el nivel de arsénico ya que han encargado equipos para eliminarlo que en principio se instalarán la próxima semana.

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El problema de la potabilidad del agua ha hecho que la Plataforma Stop Biogás haya querido mostrar su “indignación y preocupación” por el problema del agua al que se suma la batalla que tienen abierta contra la instalación de una planta de biogás.

La Plataforma ha denunciado falta de información ya que aseguran que no se ha dado la suficiente difusión al bando que “no está publicado en la sede electrónica del Ayuntamiento” y aseguran también que no se han dado explicaciones sobre el motivo de la prohibición “sino que fueron los propios vecinos quienes buscaron la información”, aseguran. Añaden que "el bando se limitó a indicar que se había detectado en los pozos de sondeo, sin aclarar las zonas afectadas".

También denuncian que "vecinos se encuentran con serias dificultades para rellenar sus envases debido a la mala altura del bidón instalado, lo que provoca que se desperdicie agua al rellenar los bidones".

También denuncian que ya el pasado 7 de mayo se superaron los niveles en nitratos y arsénico, que dieron aptos en el contraanálisis, según está registrado en el SINAC, aunque han vuelto a ser negativos apenas un mes después.

Además, aseguran que “es obligatorio realizar análisis de radiactividad en aguas de sondeo al menos una vez cada 5 años, un control vital en pozos subterráneos que no consta en ninguna de las cuatro redes de la localidad”.

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