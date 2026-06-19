El Ayuntamiento de Carbajosa ha aprobado este viernes de forma inicial la modificación de la plantilla de personal del Ayuntamiento, una medida que responde “a la necesidad de adaptar la estructura municipal a las necesidades organizativas existentes mediante la creación de nuevas plazas dotadas presupuestariamente”, según el consistorio.

La modificación contempla la creación de tres plazas de Administrativo/a, una para el Área Económica, otra para el Área Jurídica y otra para el Área Técnica. Las tres plazas se integran en el personal funcionario, dentro del Grupo C1, Escala de Administración General y Subescala Administrativa.

Además, el expediente incluye la creación de una plaza con naturaleza de personal eventual, de conformidad con el artículo 12 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Una vez aprobado inicialmente, el expediente se someterá a información pública durante un plazo de quince días hábiles mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de presentación de reclamaciones o alegaciones. En caso de que no se presenten reclamaciones durante este periodo, la modificación de la plantilla quedará definitivamente aprobada y se procederá a la publicación íntegra del acuerdo y de la plantilla resultante.

Además, durante la sesión ha tomado posesión de su cargo como concejal el socialista Pablo Julián Mateos. una vez que consta en el expediente la credencial expedida por la Junta Electoral Central, registrada en el Ayuntamiento con fecha 29 de mayo de 2026.