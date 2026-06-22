Las peñas de Carbajosa ya pueden pedir sus pancartas para las fiestas

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, ha abierto el plazo para que las peñas y asociaciones del municipio remitan el diseño o los elementos que desean incluir en sus pancartas para las próximas Fiestas de San Roque 2026.

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Las pancartas tendrán un formato horizontal, con unas medidas de 120 centímetros de ancho por 85 centímetros de alto. Todas ellas contarán con una estructura común, aunque cada peña o asociación dispondrá de un espacio personalizado en el que podrá incorporar libremente su logotipo, nombre, escudo, colores, lema, dibujo, silueta, fotografía o cualquier otro elemento identificativo.

No será necesario presentar un diseño profesional terminado. Las peñas y asociaciones podrán enviar los elementos que quieran incluir junto con una breve descripción indicando cómo desean que aparezcan, y desde la organización se adaptarán al formato establecido para la pancarta.

Las solicitudes deberán remitirse al correo electrónico jefa_cultura@carbajosadelasagrada.es, indicando en el asunto: PANCARTAS SAN ROQUE 2026 – nombre de la peña. Los archivos podrán enviarse en formato PNG, PDF o JPG, preferiblemente con la mayor resolución posible para garantizar la calidad de impresión.

El plazo para enviar las propuestas permanecerá abierto hasta el 13 de julio. Desde el Ayuntamiento se recuerda que únicamente se realizarán las pancartas que hayan sido solicitadas previamente y que no se admitirán correos fuera de plazo.

Las personas que necesiten ayuda para preparar el diseño de su pancarta podrán acudir al Centro Joven, de lunes a viernes de 17,00 a 20,00 horas, y sábados y domingos de 17,00 a 21,00 horas.