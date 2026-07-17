El Ayuntamiento de Villamayor ha culminado el proceso de expropiación de los terrenos necesarios para ejecutar el nuevo Camino de Gudino, lo que permitirá al Consistorio disponer ya de los suelos necesarios para desarrollar esta infraestructura una vez obtenga la financiación necesaria para las obras.

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La actuación contempla la urbanización de un trazado de casi dos kilómetros que conectará el casco urbano con las urbanizaciones de Vega de Salamanca y Señorío de Gudino. El proyecto prevé ampliar la vía hasta los 14 metros de anchura e incorporar una calzada de mayor capacidad, aceras, carril bici, alumbrado público, saneamiento y canalizaciones soterradas para los distintos servicios.

Villamayor culmina la expropiación de los terrenos para ejecutar el Nuevo Camino de Gudino

El expediente de expropiación ha afectado a 28 parcelas, con una superficie total de 9.666,71 metros cuadrados. La valoración de los terrenos, cerramientos e instalaciones afectadas asciende a 97.901,64 euros. Según el Ayuntamiento, la tramitación ha revestido una especial complejidad por la diversidad de situaciones jurídicas existentes entre los titulares de las fincas afectadas.