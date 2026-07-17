Detenidos un reincidente y una mujer tras robar alimentos valorados en casi 500 euros en Salamanca

La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito contra el patrimonio después de ser interceptados con numerosos productos de alimentación presuntamente sustraídos en varios establecimientos de la ciudad. Entre los efectos recuperados había embutidos y queso, cuyo valor total ascendía a 493 euros.

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Los hechos ocurrieron el pasado 15 de julio, cuando una patrulla que realizaba labores de prevención de la delincuencia observó a una pareja que cambió bruscamente el sentido de la marcha al percatarse de la presencia policial. La actitud levantó las sospechas de los agentes, que procedieron a identificar a ambos.

Durante la intervención, los policías comprobaron que transportaban varias bolsas de plástico con una importante cantidad de embutidos y quesos. Los dos ofrecieron explicaciones contradictorias sobre el origen de los productos y no pudieron presentar ningún justificante de compra. Posteriormente, la mujer reconoció que los había sustraído ese mismo día. Responsables de varios comercios de la capital salmantina identificaron parte de los artículos como mercancía procedente de sus establecimientos.

Tras confirmar que el valor de los productos recuperados alcanzaba los 493 euros, los agentes detuvieron a ambos como presuntos responsables de un delito contra el patrimonio. Además, durante las comprobaciones policiales se constató que el hombre tenía en vigor tres órdenes de detención emitidas por distintos juzgados de Salamanca por hechos de la misma naturaleza.