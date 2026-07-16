Dejan en libertad al humorista Héctor de Miguel, Quequé, tras ser detenido por un presunto delito de desobediencia

El humorista salmantino Héctor de Miguel, más conocido como Quequé, ha sido puesto en libertad después de ser detenido por agentes de la Policía Nacional de Salamanca por tener pendiente una reclamación judicial de Madrid.

Publicidad Publicidad

Según han informado fuentes judiciales, el magistrado de la plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Salamanca ha acordado la liberad del humorista, tras ser detenido por un delito de desobediencia por el que está siendo investigado en un juzgado de Madrid.

Después de permanecer en dependencias de Policía Nacional, Quequé ha pasado a disposición judicial. En su comparecencia ante el juez se ha acogido a su derecho a no declarar, pero ha facilitado un domicilio donde poder ser notificado, tal y como han informado fuentes del TSJCyL.