En este primer periodo estival, la iniciativa ha contado con 11.531 participantes en toda Castilla y León, lo que supone un aumento del 6,05% respecto al año 2025

Un total de 11.531. Este es el número de niños y niñas beneficiarios de la primera fase del programa 'Conciliamos Verano 2026' de la Junta de Castilla y León que, entre el pasado 25 de junio y el próximo 31 de julio, tiene el objetivo de favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las familias castellanas y leonesas.

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Así, preparada para comenzar el próximo 3 de agosto su segunda etapa estival, esta iniciativa lleva años arraigada en la comunidad, centrándose en la atención lúdica de los niños y niñas entre los 3 y 12 años, hasta 14 cuando se trata de niños con necesidades específicas de apoyo educativo, escolarizados durante los periodos vacacionales de Carnaval, Semana Santa, Verano y Navidad.

La importancia de este proyecto, que cuenta ya con 369 convenios con ayuntamientos de la comunidad, recae en que, mientras que durante el periodo vacacional los menores han finalizado su periodo escolar lectivo, la responsabilidad de atención para los familiares directos se incrementa. Por ello, el ‘Programa Conciliamos’, gestionado por la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, ofrece un recurso de calidad para el desarrollo lúdico de los niños y niñas, mientras sus padres pueden mantener su actividad profesional con normalidad.

De esta manera, los progenitores consiguen conciliar su vida personal, familiar y laboral: “Se trata de que los padres puedan conciliar sus quehaceres diarios con el tiempo de ocio de sus hijos”, según explican desde la Junta de Castilla y León. Así, busca que “puedan ir a trabajar con la tranquilidad de que los niños están atendidos y entretenidos, y no solos en casa, aburridos, pegados a una pantalla”.

Una participación en crecimiento constante Así, desde el año 2019, el ‘Programa Conciliamos’ se encuentra en "crecimiento constante" de participación. Según los datos provisionales actualizados a 13 de julio aportados por la Junta de Castilla y León, el primer turno de verano se ha desarrollado en 217 centros, frente a los 194 del año anterior. Además, 11.502 menores han estado inscritos, aumentando un 6,05% respecto a los 10.805 niños y niñas apuntados en el año 2025. En cuanto a los monitores, han trabajado en esta primera etapa un total de 674.

Esta tendencia al alza también se reflejó en los periodos vacacionales previos celebrados a lo largo del año. En este sentido, en este 2026 la campaña de Navidad reunió a 121 centros con 3.094 menores participantes y 274 monitores; seguida de Carnaval con 95 centros, 1.911 participantes y 200 monitores; y de Semana Santa, que congregó a 141 centros, 3.685 menores y 356 monitores.

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La respuesta al programa varía a lo largo de la comunidad autónoma. Por provincias, durante este primer periodo de verano, Valladolid concentra la mayor participación con 4.008 menores distribuidos en 40 centros, seguida de Burgos con 1.722 menores en 45 centros, Segovia con 1.356 participantes en 35 centros, y Zamora con 1.096 menores en 24 centros.

Por otro lado, se encuentran Palencia, que cuenta con 827 participantes en 17 centros; León, con 721 menores en 15 centros; Ávila, que registra 696 participantes en 16 centros; Salamanca, con un total de 610 menores en 17 centros; y finalmente Soria, que cierra la lista provincial con 466 participantes distribuidos en 8 centros.

En relación al entorno territorial, el ‘Programa Conciliamos’ demuestra un gran compromiso con las zonas rurales, ya que, de los 217 centros disponibles en el primer turno estival de este 2026, 190 se ubican en el medio rural y únicamente 27 en el urbano. Esto equilibra la participación global, registrando a 5.898 menores en el entorno rural y 5.604 en los cascos urbanos. que cuenta ya con 369 convenios de colaboración activos con ayuntamientos de la región.

“Un lugar donde poder aprender y divertirse de manera lúdica” Bajo el cuidado de los citados monitores de ocio y tiempo libre, los participantes de este proyecto no únicamente juegan, sino que también aprenden. Así, los menores desarrollan actividades plásticas, artísticas, deportivas, juegos. Tal y como explica la Junta, también actividades de promoción, conocimiento, concienciación y sensibilización de los derechos de la infancia, fomento de la igualdad de oportunidades entre niñas y niños y taller de animación a la lectura.

En este sentido, la directora general de Familia, Fátima Pinacho, destaca que el fin principal es dar un servicio y solución a las familias en los diversos periodos vacacionales a lo largo del año, aunque con un destacado protagonismo en el caso del tramo de verano: “De esta manera, los niños y niñas tienen un lugar donde poder aprender y divertirse de manera lúdica, al mismo tiempo que sus padres pueden continuar con su jornada laboral”.

Así, Pinacho afirma que este programa “apuesta por la conciliación a través de un modelo centrado en la familia y en el apoyo a las necesidades de la sociedad, sin olvidar la destacada incidencia del servicio en el medio rural”. En este sentido, los centros participantes de los pueblos más rurales “suponen una herramienta clave para la permanencia en el territorio y para lograr una Castilla y León rebosante de oportunidades”.

El programa cuenta también con una vertiente para menores en situación de vulnerabilidad, que bajo el nombre de 'Conciliamos Incluye' y en colaboración con asociaciones vecinales y colegios en barrios con población en riesgo de exclusión. Este apartado está así orientado a menores que precisan un entorno socioeducativo adecuado durante las vacaciones, con independencia de las necesidades de conciliación laboral de sus padres, logrando que en 2025 participaran en esta modalidad un total de 3.223 menores.

"Un proceso de adaptación continua" Según apuntan desde la Junta de Castilla y León, la consolidación de este programa responde a un "proceso de adaptación continua" para mejorar así el servicio cada año. A pesar de que la iniciativa ya había comenzado, las mejoras arrancaron en el 2019, año en el que se amplió el programa al periodo de Carnaval, con lo que se crearon cuatro ediciones anuales.

Un año después, en 2020, ‘Conciliamos’ comenzó a crecer al expandirse a todos los municipios de más de 3.000 habitantes. Por otro lado, se modernizó el proyecto implementando una aplicación móvil para agilizar las solicitudes; además de ampliarse el servicio al mes de agosto y estrenarse la opción de comedor.

En 2021, llegó una novedad con la que se demostró la apuesta de la Junta de Castilla y León por el medio rural: se empezó a permitir la adhesión de cualquier municipio sin importar su tamaño, fijando un mínimo de únicamente cinco menores para localidades de menos de 3.000 habitantes. En este momento, nació el proyecto piloto en el CEIP Cristóbal Colón de Pajarillos, lo que fue la cuna de la actual vertiente ‘Conciliamos Incluye’. Posteriormente, en 2022, se estableció la gestión descentralizada en las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales para ofrecer una mayor cercanía al ciudadano.

Un año más tarde, en el 2023, se dividió el verano en dos periodos “para así responder a la demanda de las familias que requerían cobertura durante la mayor parte de la temporada estival, manteniendo la opción de solicitar semanas individuales”, tal y como argumentan desde la Junta. Finalmente, en este año 2026, ha llegado la novedad definitiva: la extensión del programa a los primeros días no lectivos de septiembre, cubriendo así finalmente la totalidad de las vacaciones escolares en su integridad y consolidando un proyecto que lleva años reinventándose.

Cuotas y bonificaciones En cuanto a las tarifas del programa, la Junta detalla que continúan congeladas con respecto a convocatorias anteriores, "con el objetivo de no sobrecargar la economía familiar, determinando el coste diario según el nivel de rentas".

De esta forma, el servicio resulta gratuito para las familias con ingresos anuales inferiores a 9.000 euros; tiene un precio de cuatro euros al día para aquellas que se sitúan entre los 9.000 y los 18.000 euros; y asciende a seis euros diarios en los casos que superan esta última cifra.