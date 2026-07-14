La Junta promete incrementar un 80 % la inversión en políticas de vivienda

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha comparecido ante la Comisión de Presidencia de las Cortes de Castilla y León para dar a conocer el programa de actuaciones que desarrollará durante la XII Legislatura en el ámbito de sus competencias: vivienda y urbanismo, reto demográfico y ordenación del territorio, protección civil y emergencias, e igualdad de oportunidades.

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En este sentido, la vicepresidenta ha situado la vivienda como “una de las principales preocupaciones de los ciudadanos”. Por ello, Blanco ha anunciado que la Junta incrementará un 80 % la inversión en políticas de vivienda durante la legislatura, con el objetivo de impulsar la construcción de al menos 5.000 nuevas viviendas protegidas, que se sumarán a las 1.300 que ya se están construyendo en la actualidad.

Del total previsto, los cuatro Planes Regionales de Ámbito Territorial (PRAT) ya aprobados o en tramitación permitirán desarrollar 1.455 nuevas viviendas, de las que 814 serán protegidas. A estos proyectos se sumarán otros tres entre los que se encuentra el ubicado en el municipio salmantino de Guijuelo, además de los planes de Viana de Cega (Valladolid) y Paredes de Nava (Palencia), que añadirán 558 viviendas más, de las que 366 serán protegidas.

A ello se suman 126 viviendas mediante planes parciales y otras 808 a través de distintas actuaciones urbanísticas en las provincias de Valladolid y Palencia; 845 viviendas de alquiler previstas para el periodo 2026-2030, de las que al menos un 10 % se ejecutarán mediante rehabilitación e industrialización; y 1.141 viviendas unifamiliares para venta con una bonificación del 20 % dirigidas a jóvenes, distribuidas por toda la comunidad.

La segunda gran prioridad, tal y como ha explicado la vicepresidenta, será facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes y las familias, tanto en alquiler como en compra. En cuanto al alquiler, la Junta ha avanzado que aumentará las ayudas a la renta, con nuevos criterios de concesión que priorizarán la juventud, el mundo rural y el empadronamiento.

En el caso de la compra, la Junta ampliará la línea de avales del Programa Mi Primera Vivienda, elevando el porcentaje de capital garantizado del 17,5 % al 20 %, lo que permitirá a los jóvenes acceder al 100 % del préstamo hipotecario. Desde su puesta en marcha en 2023, esta línea ha permitido suscribir casi 2.000 hipotecas.